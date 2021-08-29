A Milli Takım'ın Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda maçları programı belli oldu

Ay-Yıldızlılar, ilk antrenmanı 30 Ağustos Pazartesi günü Riva'da yapacak.

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, Karadağ maçı öncesinde 31 Ağustos Salı günü saat 14.00'de Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek. A Millîler, bu karşılaşmanın son provasını da aynı tesiste saat 19.30'da gerçekleştirecek.

Beşiktaş Park'ın ev sahipliği yapacağı 1 Eylül'deki Türkiye-Karadağ müsabakası, saat 21.45'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

A Millî Takım kafilesi, Cebelitarık karşılaşması için 2 Eylül Perşembe günü saat 15.00'de İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla İspanya'nın Malaga kentine yolculuk edecek. Kafile daha sonra buradan karayolu ile konaklama yapacağı Cadiz'deki So/Sotogrande Oteli'ne geçecek.

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, 3 Eylül Cuma günü TSİ 20.30'da maçın oynanacağı Victoria Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Cebelitarık maçı öncesindeki son çalışma ise, TSİ 21.00'de bu statta gerçekleştirilecek.