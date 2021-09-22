A Milli Takım'ın hocası Stefan Kuntz'un maaşı belli oldu

A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi resmen başladı. Alman hocanın ne kadar kazanacağı en çok merak edilen konulardan biri olurken, TFF'nin Kuntz'a ödeyeceği maaş ortaya çıktı.

Ajansspor'un haberine göre; 58 yaşındaki teknik adam, yıllık 1.5 milyon Euro maaş alacak. Bugünkü güncel döviz kuruyla yaklaşık 15 milyon 200 bin liraya tekabül ediyor.

Ancak Alman hoca maaşını euro cinsinden alacak. Alman hocanın sözleşmesinde tazminat maddesi de bulunuyor.