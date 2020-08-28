A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı! En çok oyuncu gönderen Başakşehir oldu
UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek olan Türkiye A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya en çok oyuncu veren takım Başakşehir oldu.
UEFA Uluslar Ligi'nde kadrolar netleşiyor. Bugün A Milli Takımımızın aday kadrosu ile ilgili detaylar ortaya çıktı.
UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek olan Türkiye A Milli Takımımızın aday kadrosu resmen açıklandı.
Süper Lig'den 7 ayrı takımdan futbolcunun davet edildiği kadroda Beşiktaş’tan kimsenin olmaması dikkat çekti.
En çok Başakşehir
Kadroya Fenerbahçe'den 2, Antalyaspor, Alanyaspor, Galatasaray ve Rizespor'dan da 1'er futbolcu çağrılırken geçen sezon şampiyon olan Başakşehir’den 4 futbolcu çağrıldı.
Abdülkadir Ömür’ün durumu
Milli Takım kadrosuna dahil edilmeyen Trabzonspor’lu yıldız Abdülkadir Ömür’ün burun ameliyatı olduğu bildirildi.
Merak edilen kadro
Ay-Yıldızlılarımızın kadrosunda kaleciler, Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır olurken defansta Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Çetin, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım isimleri yer aldı.
Orta Sahaya, Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mert Hakan Yandaş, Okay Yokuşlu’nun yanı sıra Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç da katıldı.
Hücum hattında ise, Ahmet Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman isimleri yer aldı.