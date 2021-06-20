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Spor A Milli Takım'dan tarihin en kötü vedası!
Spor

A Milli Takım'dan tarihin en kötü vedası!

EURO 2020'ye büyük umutlarla giden Milli takımımız için turnuva tam anlamıyla hüsrana döndü. A Grubu'nun son maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup olan Türkiye, EURO 2020'yi puansız tamamladı. Ay yıldızlılar, 0 puan -7 averaj ile tarihinin en kötü turnuva sonucunu yaşadı.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 20:58:00 - 2021-06-20 21:02:35
A Milli Takım'dan tarihin en kötü vedası!

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2020'ye puansız veda etti... Ay-yıldızlılar, 'tamam mı, devam mı?' maçında karşılaştığı İsviçre'ye kötü bir oyunun ardından 3-1 mağlup oldu ve elendi.

İlk ve tek golümüz İrfan Can'dan

İsviçre'ye üç puanı getiren golleri 6'da Haris Seferovic ile 26 ve 68'de Xherdan Shaqiri kaydetti. A Milli Takım'ın turnuvadaki ilk ve tek golü ise 62. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi.

Şenol Güneş'in öğrencileri bu sonuçla A Grubu'nu 0 puanla son sırada tamamlarken, İsviçre ise 4 puan ve averajla 3. sırada yer aldı.

 

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Yorumlar

Osmanlı

Kalecimiz müthiş her maçta rezil oynadi
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k.c

reziller toplulugu, senol adamsan aldigin paralari iade edersin
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