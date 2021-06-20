A Milli Takım'dan tarihin en kötü vedası!

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2020'ye puansız veda etti... Ay-yıldızlılar, 'tamam mı, devam mı?' maçında karşılaştığı İsviçre'ye kötü bir oyunun ardından 3-1 mağlup oldu ve elendi.

İlk ve tek golümüz İrfan Can'dan

İsviçre'ye üç puanı getiren golleri 6'da Haris Seferovic ile 26 ve 68'de Xherdan Shaqiri kaydetti. A Milli Takım'ın turnuvadaki ilk ve tek golü ise 62. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi.

Şenol Güneş'in öğrencileri bu sonuçla A Grubu'nu 0 puanla son sırada tamamlarken, İsviçre ise 4 puan ve averajla 3. sırada yer aldı.