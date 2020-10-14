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Spor A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde dördüncü maçında da galibiyetle tanışamadı
Spor

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde dördüncü maçında da galibiyetle tanışamadı

A Milli Futbol Takımı, Sırbistan ile 2-2 berabere kalarak UEFA Uluslar B Ligi 3. gruptaki dördüncü maçında üçüncü beraberliğini aldı - Milli takımın golleri Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan'dan geldi - Kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Burak Yılmaz, Rusya maçında forma giyemeyecek

Yeniakit Publisher
2020-10-14 23:45:59 -
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde dördüncü maçında da galibiyetle tanışamadı

İSTANBUL (AA) - UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki dördüncü maçında sahasında Sırbistan ile 2-2 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, 3 puanla 3. sırada yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki dördüncü maçında da galibiyetle tanışamadı ve üçüncü beraberliğini aldı. Sırbistan ise 2 puanla son sırada kaldı.

Sırbistan karşısında ikinci yarıda 2-0 geriye düşen milli takıma, beraberliği getiren golleri Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan attı.

Milli takım, gruptaki beşinci maçını 15 Kasım Pazar günü Ülker Stadı'nda Rusya ile oynayacak.


- Sırbistan ile 2 maçta 2 beraberlik


A Milli Futbol Takımının, tarihinde ilk kez UEFA Uluslar Ligi maçlarıyla karşı karşıya geldiği Sırbistan ile oynadığı iki maç da beraberlikle sona erdi.

Rusya'ya deplasmanda 3-1, Macaristan'a da sahasında 1-0 yenilen Sırbistan grupta topladığı 2 puanı da Türkiye karşısında elde etti.


- Hakan Çalhanoğlu 50. maçında golünü attı


A Milli Futbol Takımının 10 numarası Hakan Çalhanoğlu, ay-yıldızlı forma ile çıktığı 50. maçta golünü atmayı başardı.

Sırbistan karşısında, milli takımın ilk golünü atan Hakan, ay-yıldızlı forma ile gol sayısını da 11'e yükseltti.


- Burak Yılmaz, Rusya maçında yok


Ay-yıldızı ekibin Sırbistan ile oynadığı maçta Burak Yılmaz kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü.

Burak, milli takımın gelecek ay Kadıköy'de Rusya ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.


- Hasan Ali Kaldırım 27. dakikada oyundan çıktı


Milli takımın, Sırbistan ile oynadığı mücadeleye ilk 11'de başlayan sol bek Hasan Ali Kaldırım, karşılaşmanın 27. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı.

Teknik direktör Şenol Güneş, Hasan Ali'nin yerine Umut Meraş'ı oyuna sürdü.


- İkinci yarıda Okay Yokuşlu stoperde


A Milli Takımda ilk yarıda Merih Demiral'ın yanında stoperde görev yapan Mahmut Tekdemir ikinci yarıda orta sahaya geçti.

Mahmut'un yerine ise Okay Yokuşlu ikinci 45 dakikada stoperde görev yapmaya başladı.


- Locadaki taraftarlardan milli takıma destek


Ay-yıldızlı ekibin, Sırbistan'ı konuk ettiği mücadelede localarda yer alan taraftarlar, milli takıma yaptıkları tezahüratlar ile destek verdi.

Sırbistan ataklarında ıslık çalan ve reklam panolarına vurarak rakip oyuncuların dikkatini dağıtmaya çalışan taraftarlar, milli takıma da "Kırmızı-beyaz, Türkiye" tezahüratları ve alkışlarla moral vermeye çalıştı.


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