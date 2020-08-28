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Spor A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Marka değerimizi ne kadar büyütürsek o kadar daha fazla sponsorun yanımızda olacağını düşünüyorum."
Spor

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Marka değerimizi ne kadar büyütürsek o kadar daha fazla sponsorun yanımızda olacağını düşünüyorum."

Yeniakit Publisher
2020-08-28 11:35:46 -
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Marka değerimizi ne kadar büyütürsek o kadar daha fazla sponsorun yanımızda olacağını düşünüyorum."
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