A Milli Takım Hamit Altıntop'a emanet
Şenol Güneş'in istifasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'a A Milli Futbol Takımı Sorumluluğu görevi verildi.
Şenol Güneş'in istifasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'a A Milli Futbol Takımı Sorumluluğu görevi verildi.
Federasyondan alınan bilgiye göre, A Milli Futbol Takımı Sorumluluğunu Hamit Altıntop yürütecek.
Daha önce A Milli Futbol Takımı Sorumlusu olan Selim Soydan'ın ise yönetim kurulu üyeliği devam edecek.
38 yaşındaki Hamit Altıntop, futbolculuk kariyerinde 84 kez ay-yıldızlı formayı giymişti.