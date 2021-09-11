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Spor A Milli Takım Hamit Altıntop'a emanet
Spor

A Milli Takım Hamit Altıntop'a emanet

Şenol Güneş'in istifasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'a A Milli Futbol Takımı Sorumluluğu görevi verildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 17:23:00 -
A Milli Takım Hamit Altıntop'a emanet

Şenol Güneş'in istifasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'a A Milli Futbol Takımı Sorumluluğu görevi verildi.

Federasyondan alınan bilgiye göre, A Milli Futbol Takımı Sorumluluğunu Hamit Altıntop yürütecek.

Daha önce A Milli Futbol Takımı Sorumlusu olan Selim Soydan'ın ise yönetim kurulu üyeliği devam edecek.

38 yaşındaki Hamit Altıntop, futbolculuk kariyerinde 84 kez ay-yıldızlı formayı giymişti.

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