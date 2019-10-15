A Milli Takım, Fransa'da avantajı kaptı
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri grup maçında, Fransa ile 1-1 berabere kalarak büyük avantaj yakaladı.15 Ekim 2019 Salı 00:01
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı.
A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. hafta maçında Fransa ile karşılaştı.
Stade de France'ta oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.
Fransa, 76. dakikada Olivier Giroud'un golüyle öne geçerken, Milli Takımımıza beraberliği getiren gol, 82. dakikada Kaan Ayhan'dan geldi.
Bu sonucun ardından A Milli Takımımız puanını 19 yaptı ve gruptaki liderliğini sürdürdü. Fransa da 19 puanla 2. sırada yer aldı.
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