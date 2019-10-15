A Milli Takım, Fransa'da avantajı kaptı A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri grup maçında, Fransa ile 1-1 berabere kalarak büyük avantaj yakaladı.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı. A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. hafta maçında Fransa ile karşılaştı. Stade de France'ta oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi. Fransa, 76. dakikada Olivier Giroud'un golüyle öne geçerken, Milli Takımımıza beraberliği getiren gol, 82. dakikada Kaan Ayhan'dan geldi. Bu sonucun ardından A Milli Takımımız puanını 19 yaptı ve gruptaki liderliğini sürdürdü. Fransa da 19 puanla 2. sırada yer aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.