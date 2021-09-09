A Milli Takım, Faroe Adaları seviyesine düştü

Sabah'ın haberine göre Milli Takımımız, Dünya Kupası eleme gruplarında yer alan 55 ülke içerisinde 47. sıraya yerleşebildi.

Milli Takım, Dünya Kupası eleme gruplarında yer alan 55 ülke içerisinde yediği gol sayısı ile 47, dribbling değerinde 38, orta karnesinde 36, topa sahip olma ve top çalma değerlerinde ise 26. olabildi.

Dünya Kupası elemelerinde yer alan 55 takımla kıyaslandığında ise 47. sıraya yerleşti. Millerimiz bu alanda sadece 8 ülkeden daha iyi performans sergiledi. Bunlar Cebelitarık, San Marino, Moldova, Estonya, Liechtenstein, Faroe Adaları, Belarus ve Avusturya oldu.