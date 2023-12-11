  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yeni Ponziler yeni mağdurlar çıkaracak! Daha çok kazanma hırsı gözleri perdeliyor

Son dakika... Masadan ilk mesajlar! Asgari ücrette ikinci toplantı 18 Aralık'ta!

İşte ikinci el otoda "askıda" kalanlar! En çok bu yaş araçlar arandı

ABD’nin kendisinden bile gizlediği ‘şok’ gerçek: İşte 2023 verileri... 1600’ü çocuk 40 bin kişi silahla öldürüldü

O ilimizden petrol fışkırıyor! Saatte bin varilden fazla petrol çıkmaya başladı, herkes şaşkına döndü

Savcıyı öldürmek için kiralık katil tuttular! Ölüm listesi ortaya çıktı!

Yunanistan'da çok büyük panik! 'Türkiye bölgeyi taramaya başladı! Yakında kuracak' diyerek duyurdular

Altın artacak mı, düşecek mi? Altın uzmanı İslam Memiş tarih verdi!

Doğal gaz zengini Putin'den beklenmedik sözler: Ukrayna makamları halk ağzıyla kafayı yedi! Ülkeyi çıldırttı!

Petrol zengini ülkeden beklenmedik karar! Artık ABD ve İspanya'yı bırakıp Türkiye'ye odaklanacağız
Spor A Milli Takım EURO 2024'de Nerde Kalacağı Belli Oldu! Bütün Detaylar Haberimizde
Spor

A Milli Takım EURO 2024'de Nerde Kalacağı Belli Oldu! Bütün Detaylar Haberimizde

Yeniakit Publisher
2023-12-11 16:50:39 - 2023-12-11 16:50:38
A Milli Takım EURO 2024'de Nerde Kalacağı Belli Oldu! Bütün Detaylar Haberimizde

A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) merkez kamp yeri olarak kullanacağı tesis belli oldu. Ay-yıldızlılar, 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek turnuva boyunca Barsinghausen kenti yakınlarındaki Sporthotel Fuchsbachtal'da konaklayacak ve antrenmanlarını da burada gerçekleştirecek.

A Milli Futbol Takımı, Almanya'da 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek EURO 2024 boyunca, Barsinghausen kenti yakınlarındaki Sporthotel Fuchsbachtal'da kamp yapacak. Aşağı Saksonya Eyalet Futbol Federasyonu'nun sahibi olduğu ve federasyonun spor akademisini de barındıran, 93 odadan oluşan tesiste, nizami ölçülerde birer doğal ve suni çim saha, bir küçük saha, kapalı spor salonu, fitness salonu ve kapalı havuz ile içerisinde bowling salonuna sahip bir hobi alanı ve toplantı salonları bulunuyor. Ayrıca otelin kontrolündeki 4 antrenman sahasından oluşan ilave bir tesis de otelin 5 km uzağında yer alıyor.

Hannover Havalimanı'na 25 km uzaklıktaki Sporthotel Fuchsbachtal, turnuva süresince yalnızca A Milli Takım kafilesine hizmet verecek. Tesiste başka misafir konaklamayacak.

Kırmızı-beyazlılar, 18 Haziran'da Play-Off C galibi ile oynayacağı gruptaki ilk maçını ve 22 Haziran'da Portekiz ile yapacağı ikinci maçını Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran'da Çekya ile Hamburg'da oynayacak.

Barsinghausen'in, Dortmund ile Hamburg arasında yer alması ve her iki kente de yakın mesafede bulunması nedeniyle A Milli Takım, maçlara kara yolu ile seyahat edecek ve müsabakaların bitiminin ardından tesislere dönecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23