A Milli Takım EURO 2024'de Nerde Kalacağı Belli Oldu! Bütün Detaylar Haberimizde

A Milli Futbol Takımı, Almanya'da 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek EURO 2024 boyunca, Barsinghausen kenti yakınlarındaki Sporthotel Fuchsbachtal'da kamp yapacak. Aşağı Saksonya Eyalet Futbol Federasyonu'nun sahibi olduğu ve federasyonun spor akademisini de barındıran, 93 odadan oluşan tesiste, nizami ölçülerde birer doğal ve suni çim saha, bir küçük saha, kapalı spor salonu, fitness salonu ve kapalı havuz ile içerisinde bowling salonuna sahip bir hobi alanı ve toplantı salonları bulunuyor. Ayrıca otelin kontrolündeki 4 antrenman sahasından oluşan ilave bir tesis de otelin 5 km uzağında yer alıyor.

Hannover Havalimanı'na 25 km uzaklıktaki Sporthotel Fuchsbachtal, turnuva süresince yalnızca A Milli Takım kafilesine hizmet verecek. Tesiste başka misafir konaklamayacak.

Kırmızı-beyazlılar, 18 Haziran'da Play-Off C galibi ile oynayacağı gruptaki ilk maçını ve 22 Haziran'da Portekiz ile yapacağı ikinci maçını Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran'da Çekya ile Hamburg'da oynayacak.

Barsinghausen'in, Dortmund ile Hamburg arasında yer alması ve her iki kente de yakın mesafede bulunması nedeniyle A Milli Takım, maçlara kara yolu ile seyahat edecek ve müsabakaların bitiminin ardından tesislere dönecek.

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