A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! 3 yıl sonra geri döndü
A Milli Takımımızın Hırvatistan ile oynayacağı hazırlık maçı ve UEFA Uluslar Ligi'ndeki Rusya ile Macaristan maçlarının aday kadrosu belli oldu. Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, 3 yıl aranın ardından aday kadroda yer aldı.
A Milli Takımımızın Hırvatistan ile oynayacağı hazırlık maçı ve UEFA Uluslar Ligi'ndeki Rusya ile Macaristan maçlarının aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Şenol Güneş uzun bir aradan sonra Caner Erkin'e aday kadroda yer vermesi dikkat çekti.
32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, son olarak A Milli Takım'ın formasını 6 Ekim 2017 tarihinde oynanan İzlanda maçında giymişti.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:
KALECİ: Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır
DEFANS: Caner Erkin, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mert Müldür, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Mert Çetin
ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Berkay Özcan, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı
FORVET: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman