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Spor A Milli Takım, 11 Kasım'da Hırvatistan ile özel maçta karşılaşacak
Spor

A Milli Takım, 11 Kasım'da Hırvatistan ile özel maçta karşılaşacak

Yeniakit Publisher
2020-08-25 12:01:14 -
A Milli Takım, 11 Kasım'da Hırvatistan ile özel maçta karşılaşacak

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı, 11 Kasım Çarşamba günü Hırvatistan ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye-Hırvatistan maçı, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Mücadelenin başlama saatinin ise daha sonra açıklanacağı duyuruldu.

Açıklamada, Türkiye-Hırvatistan mücadelesinin, 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin yapılacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından oynanacak ilk milli maç olacağı da belirtildi.

Ay-yıldızlılar, bu maçın ardından UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım'da Rusya ile evinde, 18 Kasım'da ise deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak.

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