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Spor A Milli Kadın Futbol Takımı'nın konuğu Rusya
Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın konuğu Rusya

Ay-yıldızlı ekip, Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 10. ve son maçında yarın Antalya'da Rusya'yı ağırlayacak

Yeniakit Publisher
2020-11-30 10:05:51 -
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın konuğu Rusya

İSTANBUL (AA) - A Milli Kadın Futbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 10. ve son maçında yarın Rusya ile karşılaşacak.

Antalya'daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde yapılacak maç saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Sandra Bastos yönetecek.

Rusya'nın yanı sıra Hollanda, Slovenya, Kosova ve Estonya'nın da yer aldığı grupta çıktığı 9 müsabakada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan milliler, topladıkları 5 puanla 5. sırada bulunuyor.

Rusya ise 7 galibiyet, 2 yenilgiyle 21 puan elde etti ve lider Hollanda'nın ardından 2. sırada yer aldı.


- Kadro


Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki milli takımın aday kadrosu şöyle:

Kaleciler: Fatma Şahin (Beşiktaş), Ezgi Çağlar (Alg Spor), Gamze Nur Yaman (Zhilstroy-1)

Defans: Didem Karagenç (Beşiktaş), Dilan Yeşim Taşkın (Sv Horn), İpek Kaya (Stade Brestois 29), Yaşam Göksu, Berna Yeniçeri (Konak Belediyespor), Gülbin Hız (Alg Spor)

Orta saha: Emine Ecem Esen, Ebru Topçu, İlayda Civelek, Derya Arhan (Alg Spor), Jessica Çarmıklı, Elif Keskin (Beşiktaş), Cansu Nur Kaya (Pendik Çamlıkspor), Ece Türkoğlu (Old Dominion Üniversitesi), Arzu Karabulut (Sc Fortuna Köln), İrem Eren (Karadeniz Ereğli Belediyespor), Ecem Cümert (Msv Duisburg), Seda Nur İncik (Konak Belediyespor)

Forvet: Yağmur Uraz (Beşiktaş), Birgül Sadıkoğlu (Konak Belediyespor), Melike Öztürk (Ataşehir Belediyespor)

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