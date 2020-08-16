  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın hazırlık kampı başladı

Yeniakit Publisher
2020-08-16 21:18:52 -
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın hazırlık kampı başladı

ANKARA (AA) - A Milli Kadın Futbol Takımı'nın hazırlık kampı İstanbul'da başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, 19 Ağustos'a kadar TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde gerçekleşecek hazırlık kampında 29 sporcunun yer aldığı belirtildi.

Kampta alt yaş gruplarını da kapsayan kaleci eğitimi programının da uygulanacağı ifade edildi. Kaleci eğitim programına 7 kalecinin katıldığı aktarıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Joe Biden'ın skandal Türkiye çıkışıyla ilgili ünlü stratejistten kritik iddia: 17 Eylül'e dikkat
Gündem

Joe Biden'ın skandal Türkiye çıkışıyla ilgili ünlü stratejistten kritik iddia: 17 Eylül'e dikkat

ABD'de Başkan Donald Trump'ın en büyük rakibi olan Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili skandal çıkışıyla ilgili ..
Bu ne rezillik! Öldürülen teröristlerin ardından ABD’den skandal açıklama
Dünya

Bu ne rezillik! Öldürülen teröristlerin ardından ABD’den skandal açıklama

Terör örgütü PKK ile etkili mücadelesine devam eden TSK’nın düzenlediği hava harekatında ölen iki terörist nedeniyle, ABD'nin Suriye Özel Te..
Müttefiklerinden Macron'a Türkiye şamarı! Ortadan toz oldular
Gündem

Müttefiklerinden Macron'a Türkiye şamarı! Ortadan toz oldular

Doğu Akdeniz meselesinde Yunanistan'a arka çıkıp Avrupa ülkelerini Türkiye'ye karşı bir araya getirmeye çalışan Fransa'nın planları suya düş..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı