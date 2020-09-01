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Spor A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu
Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-01 14:42:01 -
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

İSTANBUL (AA) - A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda 18 Eylül'de deplasmanda Slovenya ile oynayacağı maçın aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 3 Eylül Perşembe günü saat 17.00'de Park Inn By Radisson İstanbul Asia Kavacık Otel'de toplanacak.

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki ay-yıldızlı takımın Slovenya maçı aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Fatma Şahin (Beşiktaş), Gamze Nur Yaman, Ezgi Çağlar (ALG Spor), Selda Akgöz (Ataşehir Belediyespor)

Defans: Berna Yeniçeri (Konak Belediyespor), Çiğdem Belci, Didem Karagenç, Jessica Çarmıklı, Esra Erol (Beşiktaş), Eda Döndü Derin (Adana İdmanyurduspor), Gülbin Hız (ALG Spor), Dilan Yeşim Taşkın (Sv Horn)

Orta Saha: Derya Arhan, Ebru Topçu, Emine Ecem Esen (ALG Spor), Arzu Karabulut, Sevgi Çınar, Berivan İçen (Beşiktaş), Seda Nur İncik (Konak Belediyespor), Fatma Kara (İbv), Büşra Kuru (Ffc Niederkirchen), İlayda Civelek, Fatoş Yıldırım (Ataşehir Belediyespor), İrem Eren (Karadeniz Ereğli Belediyespor)

Forvet: Birgül Sadıkoğlu (Konak Belediyespor), Yağmur Uraz (Beşiktaş), Melike Öztürk (Ataşehir Belediyespor)

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