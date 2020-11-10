  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-11-10 21:47:35 -
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda 14 Kasım Cumartesi günü Sırbistan ile İstanbul'da yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Milliler, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda günü çift antrenmanla değerlendirdi.

A Milli Takım oyuncuları ve teknik heyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla sabah antrenmanı öncesinde bir seremoni yaptı. Milliler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anarken, Türk bayrağı ile de poz verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çalışmalarda sona gelindi! Türk birliği kuruluyor
Dünya

Çalışmalarda sona gelindi! Türk birliği kuruluyor

Dünyanın dört bir yanına yayılan, 350 milyonluk Türk halklarına hitap eden, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye'nin ü..
Altın fiyatları için şoke eden yorum! Uzmanı açıkladı! 2 ay içerisinde…
Ekonomi

Altın fiyatları için şoke eden yorum! Uzmanı açıkladı! 2 ay içerisinde…

Dün çakılan ve gün içinde tekrar yükselişe geçen altın fiyatları için bomba bir yorum yapıldı. Uzmanlar altın fiyatları için Ocak ayına kada..
'Karabağ'ı da Ecevit kurtardı' demelerinin önünü böyle kesiyoruz
Gündem

'Karabağ'ı da Ecevit kurtardı' demelerinin önünü böyle kesiyoruz

AKİT TV'de yayınlanan Manşetlerin Dili programında Türkiye'nin desteğiyle Ermenistan'ı yenilgiye uğratan Azerbaycan konusu konuşuldu. Progra..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay