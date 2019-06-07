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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Letonya'yı mağlup etti

07 Haziran 2019 Cuma 22:52
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Letonya'yı mağlup etti

İSTANBUL (AA) - 2019 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Letonya'yı 62-47 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Letonya'nın başkenti Riga'da gerçekleştirilen hazırlık turnuvasının ilk maçında ev sahibi ile karşılaşan ay-yıldızlılar, parkeden 62-47 galip ayrıldı.

Mücadelenin ilk yarısını da 37-28 önde kapatan millilerde Ayşe Cora 12, Cansu Köksal 11 ve Tilbe Şenyürek 10 sayıyla çift hanelere ulaştı.

Kadın Milli Basketbol Takımı, yarın saat 14.00'te Belarus ile karşılaşacak ve 9 Haziran Pazar günü yurda dönecek.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 22:52
  1. 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası
  2. A Milli Kadın Basketbol Takımı
  3. Basketbol
  4. Hazırlık maçı
  5. Letonya

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