A Milli Kadın Basketbol Takımı, Letonya'yı mağlup etti

İSTANBUL (AA) - 2019 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Letonya'yı 62-47 mağlup etti. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Letonya'nın başkenti Riga'da gerçekleştirilen hazırlık turnuvasının ilk maçında ev sahibi ile karşılaşan ay-yıldızlılar, parkeden 62-47 galip ayrıldı. Mücadelenin ilk yarısını da 37-28 önde kapatan millilerde Ayşe Cora 12, Cansu Köksal 11 ve Tilbe Şenyürek 10 sayıyla çift hanelere ulaştı. Kadın Milli Basketbol Takımı, yarın saat 14.00'te Belarus ile karşılaşacak ve 9 Haziran Pazar günü yurda dönecek.

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