  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan maçı hazırlıkları sürüyor
Spor

A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan maçı hazırlıkları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-01 22:44:46 -
A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan maçı hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL (AA) - UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ilk maçında 3 Eylül Perşembe günü Sivas'ta Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, İstanbul'daki son antrenmanını yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Eğitim ve Kamp Merkezi'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmana aday kadroda bulunan tüm futbolcular katıldı.

Antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından dar alanda kısa pas ve taktik çalışmaları yapıldı.

A Milli Takımdan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da antrenmanı izledi.

A Milli Futbol Takımı kafilesi, yarın saat 11.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak Türk Hava Yolları'na ait uçakla Sivas'a gidecek. Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcunun Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda katılacakları basın toplantısı saat 17.30'da başlayacak. Milliler, Macaristan maçı öncesi son çalışmasını da statta yapacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yiyin birbirinizi! Esed'i kalbinden vurdular
Dünya

Yiyin birbirinizi! Esed'i kalbinden vurdular

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine hava saldırısı düzenlediği, saldırıda iki Suriye ordusu milisi ile üç müttefik savaşçının öldü..
Dilipak'tan çarpıcı 'Elon Musk' açıklaması: Dünyayı resetleyecekler
Gündem

Dilipak'tan çarpıcı 'Elon Musk' açıklaması: Dünyayı resetleyecekler

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak'ın bugünkü yazısında Elon Musk'ın tanıttığı Neuralink'i konu aldı.
Gündeme bomba gibi düşen ‘Evli kadın’ iddiası! Barış Atay’a atılan dayağın arkasından bakın ne çıktı
Gündem

Gündeme bomba gibi düşen ‘Evli kadın’ iddiası! Barış Atay’a atılan dayağın arkasından bakın ne çıktı

DHKP-C sevici Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay’a yapılan saldırıya ilişkin çarpıcı iddia ortaya atıldı. Atay’ın sald..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı