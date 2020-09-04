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Spor A Milli Futbol Takımı'nda Mert Hakan Yandaş aday kadrodan çıkarıldı
Spor

A Milli Futbol Takımı'nda Mert Hakan Yandaş aday kadrodan çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 22:24:01 -
A Milli Futbol Takımı'nda Mert Hakan Yandaş aday kadrodan çıkarıldı

SİVAS (AA) - A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde dün akşam Macaristan ile yaptığı maç sonrası kasığında ağırı oluşan Mert Hakan Yandaş, aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Macaristan maçının ardından Sivas'ta kalan A Milli Futbol Takımı, 6 Eylül'de deplasmandaki Sırbistan maçının hazırlıklarını, yenilenme çalışmalarıyla Yeni 4 Eylül Stadı'nda sürdürdü.

Macaristan müsabakası sonrası sağ kasığında ağrı hisseden ve tedavi sürecini kulübünde geçirmesi uygun görülerek aday kadrodan çıkarılan Mert Hakan Yandaş, antrenmana katılmadı.

A Milli Takım kafilesi, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda Sırbistan'la yapacağı maç için yarın saat 11.00'de Türk Hava Yolları'na ait uçakla Sivas'tan Belgrad'a hareket edecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir futbolcu, yarın müsabakanın oynanacağı Rajko Mitic Stadı'nda saat 20.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek.

Ay-Yıldızlılar, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını da saat 21.00'de stadyumda gerçekleştirecek.

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