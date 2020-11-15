  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor A Milli Futbol Takımımızın Formula heyecanı
Spor

A Milli Futbol Takımımızın Formula heyecanı

A Milli Futbol Takımı futbolcuları, İstanbul’daki Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si heyecanını kamp yaptıkları Riva’da yaşadı.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 16:29:00 -
A Milli Futbol Takımımızın Formula heyecanı

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup 5. maçında Rusya ile saat 20.00'de karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda futbolcular, Intercity İstanbul Park’ta gerçekleşen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si kamp yaptıkları TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden takip etti.

Milli Takımların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "#BizimÇocuklar İstanbul’daki Formula 1 heyecanını Riva’dan takip ediyorlar" denildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Silahla poz veren Ermeni papazın gazı gaçtı!
Dünya

Silahla poz veren Ermeni papazın gazı gaçtı!

Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları sırasında elinde silahla poz vererek göz dağı vermeye çalışan Ermeni papaz, Azerb..
Papa Francis'in hesabından teşhirci modele beğeni
Dünya

Papa Francis'in hesabından teşhirci modele beğeni

Çocuk istismarıyla gündemden düşmeyen Katolik Kilisesi'nde bu sefer beğeni skandalı patlak verdi. Kilise'nin ruhani lideri olan Papa Francis..
FETÖ'nün skandal dizisiyle ilgili gerçek ortaya çıktı!
Medya

FETÖ'nün skandal dizisiyle ilgili gerçek ortaya çıktı!

FETÖ'nün yayın organı Samanyolu TV’de yayınlanan ve kanal kapanana kadar yüksek reytinglerle oynayan ‘Küçük Gelin’ isimli dizinin senaryosun..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay