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Spor A Milli Futbol Takımı'mızda korona şoku
Spor

A Milli Futbol Takımı'mızda korona şoku

A Milli Futbol Takımı'nın konuk ettiği Hırvatistan'ın takım kaptanı Domagoj Vida'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Yaşanan kritik gelişme üzerine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklama yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 20:07:00 - 2020-11-12 20:09:12
A Milli Futbol Takımı'mızda korona şoku

A Milli Futbol Takımı'mızın Vodafone Park'ta karşılaştığı Hırvatistan'ın takım kaptanı Domagoj Vida'da koronavirüs tespit edilmesi tedirginliğe yol açtı.

Yaşanan krtitik gelişmeye ilişkin tüm tedbirlerin alındığını duyuran TFF, şu açıklamayı yaptı:

"A Milli Takımı'mız ile oynadığı özel karşılaşmada Hırvatistan Milli Takım Kaptanı Domagoj Vida'nın yapılan korona virüs testi pozitif çıkmış ve bu futbolcu ilk 11'de başladığı maçın devre arasında oyundan alınmıştır. Hırvatistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Vida'nın karşılaşma için gerçekleştirilen Covid-19 testlerinin negatif çıktığı fakat aynı kafilenin İsveç müsabakası için yapacağı seyahat gerekçesiyle karşılaşma sabahı alınan örneklerin pozitife dönüştüğü kaydedilmiştir."

'Temaslı oyuncularımızı karantinaya aldık'

"A Milli Takım idari ve teknik heyeti, Domagoj Vida ile temaslı olabileceği şüphesi bulunan herkesin kafileden ayrı bir şekilde kamp yapılan Riva'daki Milli Takımlar Tesislerine ulaştırılmasını ve burada da gerekli karantina kurallarına uyularak ön tedbirlerin alınmasını sağlamıştır. 12 Kasım Perşembe sabahı itibariyle tüm kafilenin korona virüs testleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilecek sonuçlara göre; Covid-19 protokolü kuralları çerçevesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesine devam edilecektir."

İlk yarı oyunda kalan Viga, ikinci 45 dakikada yedek kulübesine alınmıştı.

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