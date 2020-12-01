  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten çevrim içi toplantı
Spor

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten çevrim içi toplantı

"Önümüzde iki önemli hedef var. Bunlardan ilki mart ayında başlayacak Dünya Kupası elemeleri, ardından Avrupa Şampiyonası"

Yeniakit Publisher
2020-12-01 17:54:12 -
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten çevrim içi toplantı

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı Teknik direktörü Şenol Güneş, önlerinde Dünya Kupası'na katılmak ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarı elde etmek gibi iki önemli hedef olduğunu söyledi.

Spor yazarlarının çevrim içi sorularını yanıtlayan Güneş, "Önümüzde iki önemli hedef var. Bunlardan ilki mart ayında başlayacak Dünya Kupası elemeleri, ardından Avrupa Şampiyonası." dedi.

Avrupa Şampiyonası'na katılmanın yanı sıra takımın seviyesinin yükselmesiyle beklentilerin arttığına dikkati çeken Güneş, "Ama unutmayalım ki beklentileri büyük olan tahribatı da büyük olur." ifadesini kullandı.

Güneş, Avrupa Şampiyonası için kamp programlarının da hazır olduğunu, Dünya Kupası elemelerindeki şanslarını ise bulunacakları grubun belirleyeceğini dile getirdi.

Dünya Kupası elemelerinin kura çekimine ikinci kademeden katılmalarının önemli olduğunu vurgulayan Güneş, "Ama biz birinci kademede olmayı tercih ediyoruz. Önümüzdeki süreçlerde bunu başaracak sonuçları alabilmek için gayret göstereceğiz." diye konuştu.

Kulüplerin finansal durumlarını göz önüne aldıklarında futbolcu üretimine ihtiyaç duyduklarını anlatan Güneş, şunları söyledi:

"Bugün Brezilya'nın 129 ülkede bin 600, Sırbistan'ın 75 ülkede 525, Hırvatistan'ın 63 ülkede 450 oyuncusu var. Biz de son dönemlerde oyuncu ihraç ediyoruz ama yeterli düzeyde değil. Ülkemizde neredeyse kulüplerimiz iflas aşamasındalar ama buna rağmen savurganlık talebi konusunda bir gerilemeleri yok. Oysa ligimize bakarsak bütçesini küçültebilen kulüpler daha büyüdüler. Kaçak yayınlar, kulüplerin idari yapılanmaları, futbolcuların ve teknik adamların vergi mükellefiyetleri, yabancılar dahil tüm oyuncuların Türk lirası üzerinden para almaları gibi konuları da tartışarak farklı bir vizyonu gündeme taşımalıyız."






Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüse yakalanan Davutoğlu'nun sağlığıyla ilgili flaş gelişme!
Siyaset

Koronavirüse yakalanan Davutoğlu'nun sağlığıyla ilgili flaş gelişme!

Geçen günlerde koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun son durumuyla ilgili son b..
ABD'den S-400 açıklaması
Gündem

ABD'den S-400 açıklaması

Sinop’ta test edilen S-400’lerden rahatsız olan ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchinson skandal ifadelere yer verdi. Bailey Hutc..
Rusya dünyaya az önce duyurdu: Türkiye ile anlaştık
Dünya

Rusya dünyaya az önce duyurdu: Türkiye ile anlaştık

Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da ortak denetim merkezi kurulması konusunda Türkiye ile anlaştıklarını duyurdu.
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay