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Spor A Milli Futbol Takımı, Sivas'a geldi
Spor

A Milli Futbol Takımı, Sivas'a geldi

Yeniakit Publisher
2020-09-02 12:42:20 -
A Milli Futbol Takımı, Sivas'a geldi

SİVAS (AA) - UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında yarın Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Sivas'a geldi.

Hazırlıklarının İstanbul bölümünü Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde tamamlayan ay-yıldızlı ekip, özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yaptı.

Kafileyi, TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç karşıladı.

Apronda bekleyen otobüse binen kafile, konaklayacakları otele geçti.

Kafilede Türkiye Futbol Federasyonunun A Milli Takım'dan sorumlu yönetim kurulu üyesi Selim Soydan da yer aldı.

A Milli Takım, gruptaki ilk maçında yarın Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 21.45'te Macaristan ile karşılaşacak.

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