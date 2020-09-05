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Spor A Milli Futbol Takımı, Sırbistan'a geldi
Spor

A Milli Futbol Takımı, Sırbistan'a geldi

Yeniakit Publisher
2020-09-05 13:48:13 -
A Milli Futbol Takımı, Sırbistan'a geldi

BELGRAD (AA) - UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında yarın deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, başkent Belgrad'a geldi.

Sivas'tan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Belgrad'a gelen ay-yıldızlılar, başkentteki Nikola Tesla Havalimanı'ndan otobüsle konaklayacakları otele geçti. Kafileyi otelde Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç karşıladı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir futbolcu, karşılaşmanın oynanacağı Rajko Mitic Stadı'nda bu akşam TSİ 20.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

Ay-yıldızlılar, yarınki Sırbistan maçı öncesi son antrenmanını da TSİ 21.00'de stadyumda gerçekleştirecek.

Sırbistan ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçı, yarın TSİ 21.45'te başlayacak.

Maçı Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov yönetecek.

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