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Spor A Milli Futbol Takımı, Sırbistan maçına hazır
Spor

A Milli Futbol Takımı, Sırbistan maçına hazır

Sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, idmana katılmadı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 20:42:35 -
A Milli Futbol Takımı, Sırbistan maçına hazır

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında yarın Sırbistan ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Sırbistan ile oynayacağı maç öncesi son antrenmanını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde sağanak altında yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idmanda Sırbistan maçının taktik provası yapıldı.

Sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, idmana katılmadı.

Antrenmanı TFF A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi.

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