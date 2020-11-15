A Milli Futbol Takımı, Rusya maçına hazır
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın sahasında Rusya ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3.Grup'ta Rusya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takım Kampı ve Antrenman Tesisleri'nde antrenör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana, ısınma hareketiyle başlandı.
Pas çalışması ile devam eden eğitim, taktik çalışma ile tamamlandı.
Takımdan ayrı çalışan Çağlar Söyüncü dışında tüm oyuncular antrenmana katıldı.
Türkiye-Rusya maçı, saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak.