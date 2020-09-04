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Spor A Milli Futbol Takımı kötü başladı
Spor

A Milli Futbol Takımı kötü başladı

Uluslar Ligi 3. Grup ilk maçında sahasında Macaristan'ı ağırlayan A Milli Takımı'mız 1-0 yenildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 00:21:00 -
A Milli Futbol Takımı kötü başladı

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda Macaristan'ı misafir eden A Milli Futbol Takımımız kötü bir başlangıç yaptı. Rakibimiz Macaristan'a galibiyeti getiren golü 80. dakikada frikikten Dominik Szoboszlai attı.

A Milli Futbol Takımımız, bu sonuçla Uluslar Ligi'ne puansız bir başlangıç yaptı.

Millilerimiz, 6 Eylül Pazar günü gruptaki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak.

İlk kez forma giyenler oldu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan'ın karşısına; Merih Demiral, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş, Kaan Ayhan, Mert Hakan Yandaş, Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç, Burak Yılmaz, Ahmed Kutucu, Uğurcan Çakır 11'i ile çıktı

Karşılaşmada ilk kez milli takıma davet edilen Mert Hakan Yandaş, ilk 11'de forma şansı bulabildi. Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, ilk kez milli formayla Sivas'ta top koşturdu.

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