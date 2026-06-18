  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AP, CHP'nin yolsuzluklarını sahiplendi Yahudi din adamları 'izin vermeyiz' diye tehdit etmişti! İsrail’de tanklara cinsiyet düzenlemesi Paşinyan: Bana hep ‘Sen Türk’sün’ diyorlar! Düşmanla çarpışarak alamadı! "Mustafa Kemal’in askeriyiz" diye bağıran cunta heveslisi teğmene madalya Kılıçdaroğlu neşteri vurdu Özgür çıldırdı: CHP'lileri yine sokağa çağırdı! Çin: ABD dünyayı karıştırıyor Anayasa Mahkemesi'nden kritik karar! O ceza ödenmeyecek Bu 'TİP’lerden başka ne beklenir! Mizah kılıflı alçak saldırı Akit'in gündemden düşürmediği hukuksuzlukta geri adım! Yusuf Ziya Gümüşel Hoca tahliye edildi İki camiye eş zamanlı saldırı: Aşağılık siyonistler camileri ateşe verdi
Spor A Milli Futbol Takımı, ilk antrenmanını yaptı
Spor

A Milli Futbol Takımı, ilk antrenmanını yaptı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
A Milli Futbol Takımı, ilk antrenmanını yaptı

Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bugün geldiği San Jose'deki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bugün geldiği San Jose'deki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

San Jose Park'ta teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Antrenmanda futbolcuların tamamı takımla birlikte çalıştı.

 

Teknik direktör Montella, antrenman sırasında Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu ile bir süre özel olarak görüştü.

Koşu çalışmasıyla başlayan, idman istasyon çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Paraguay karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

İdmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da izledi.

Türkiye, Paraguay maçının son antrenmanını 19 Haziran Cuma günü TSİ 03.45'te San Jose Park'ta gerçekleştirecek.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23