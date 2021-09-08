A Milli Futbol Takımı Hollanda'da ağır yara aldı

Hollanda - Türkiye

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda Hollanda ile oynadığı karşılaşma ev sahibi ekibin 6-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Hollanda mücadelenin ilk dakikasında öne geçti. Savunmada Orkun'un kaptırdığı top, sağ kanatta Berghuis'in önünde kaldı. Berghius, penaltı noktası üzerindeki Klaassen'e yerden pasını gönderdi. Klaassen, Depay ile yaptığı verkaç sonunda topu bir kez daha önünde buldu, yakın mesafeden köşeye gönderdiği meşin yuvarlak yan direğe de çarpıp ağlara gitti: 1-0.

16. dakikada Hollanda farkı ikiye çıkardı. Klaassen ile verkaç yapan Depay, ceza sahamızda topla buluştu, bekletmeden vuruşunu yaptı, Uğurcan'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

36. dakikada Hollanda, Çağlar ile Klaassen arasında yaşanan mücadelenin ardından penaltı kazandı. 38. dakikada penaltı atışını kullanan Depay meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-0.

Müsabakanın ilk yarısı Hollanda'nın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

48. dakikada milli takım gole yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta, altı pas önüne düşen topa Merih Demiral ayak koyamadı. Ozan Kabak'ın kafayla içeriye doldurduğu topu kaleci Bijlow yumruklarıyla uzaklaştırdı.

54. dakikada Hollanda 4. golünü buldu. Sol kanattan Bergwijn'in arka direğe yaptığı ortayı Berghuis kafa ile altı pas içine gönderdi. Depay yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu ile topu ağlara yolladı: 4-0.

80. dakikada ev sahibi takım farkı 5'e yükseltti. Koopmeiners'in savunmanın arkasına attığı topu kontrol eden Til, ceza yayı içinde dönerek vurdu, Uğurcan'ın bacağına da çarpan top ağlara gitti: 5-0.

90. dakikada Hollanda 6. golünü attı. Rensch'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Malen düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 6-0.

90+2 dakikada milli takım golü buldu. Halil Dervişoğlu rakip ceza sahasında yaptığı presle topu Van Dijk'tan kaptı, boşta kalan topu Cengiz Ünder ağlara gönderdi: 6-1.

Müsabakayı Hollanda 6-1 kazandı.

Notlar

Bu maça 11 puanla grup lideri olarak çıkan ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk yenilgisini aldı ve üçüncü sıraya geriledi.

Gruptaki yenilmezlik serisini 5 maça yükselten Hollanda ise 13 puan ve averajla Norveç'in önünde liderliğe yükseldi.

Türkiye, gruptaki yedinci karşılaşmasını 8 Ekim'de İstanbul'da Norveç ile oynayacak. Hollanda ise aynı gün Letonya'ya konuk olacak.

Çağlar Söyüncü, Orkun Kökçü ve Ozan Kabak Norveç maçında yok

A Milli Takım'ın Hollanda ile oynadığı mücadelede kırmızı kart gören Çağlar Söyüncü ve grup maçlarındaki ikinci sarı kartlarını gören Orkun Kökçü ve Ozan Kabak cezalı duruma düştü.

Bu üç oyuncu, Türkiye'nin 8 Ekim'de sahasında Norveç ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Şenol Güneş'e tepki

Hollanda'nın ilk dakikada gelen golü ve farka gitmesi üzerine Türk taraftarlar, milli takım teknik direktörü Şenol Güneş'e tepki gösterdi.

Taraftarlar uzun süre, "Şenol Güneş istifa" tezahüratlarında bulundu.

Türk taraftarlar, kaptan Burak Yılmaz'a da ikinci yarıda oyundan çıkarken, ıslıklayarak tepki gösterdi.

Hollanda'ya iki maç sonra kaybettik

Ay-yıldızlı ekip, Hollanda'ya iki maç sonra mağlup oldu. Milli takım, rakibiyle Türkiye'de oynadığı son iki maçı kazanmıştı.

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçı ay-yıldızlı ekip, 3-0 galip tamamladı. Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk karşılaşmasında da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hollanda'yı 4-2 yendi.

Milli takım ayrıca, Hollanda karşısında tarihindeki en farklı yenilgisini 6-1'lik sonuçla aldı. Ay-yıldızı ekip, rakibiyle daha önce oynadığı maçlarda en fazla iki farklı yenilgilerle sahadan ayrılmıştı.

Türkiye 31 yıl sonra 5 farklı yenilgi aldı

A Milli Futbol Takımı 31 yıl sonra bir maçı 5 farklı kaybetti.

Türkiye, 17 Ekim 1990'da İrlanda Cumhuriyeti ile deplasmanda oynadığı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu mücadelesini 5-0 kaybetmişti.