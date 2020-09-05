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Spor A Milli Futbol Takımı, Belgrad'a gitti
Spor

A Milli Futbol Takımı, Belgrad'a gitti

Yeniakit Publisher
2020-09-05 10:57:45 -
A Milli Futbol Takımı, Belgrad'a gitti

SİVAS (AA) - UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında yarın Sırbistan ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Belgrad'a gitti.

Macaristan karşılaşması sonrası Sivas'ta kalan ve Sırbistan maçı hazırlıklarını Yeni 4 Eylül Stadı'nda sürdüren ay-yıldızlı ekip, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan Belgrad'a hareket etti.

Kafilede, Macaristan maçı sonrası kasığında ağrı oluşan ve kadrodan çıkartılan Mert Hakan Yandaş yer almadı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir futbolcu, müsabakanın oynanacağı Rajko Mitic Stadı'nda bu akşam saat 20.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek.

Ay-yıldızlılar, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını da saat 21.00'de mücadelenin oynanacağı stadyumda gerçekleştirecek.

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