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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovakya maçına hazır

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Malatya’nın her spor branşına sıcak bakan ve kucaklayan bir şehir olduğunu söyleyerek, "İnanın biz buraya Kupa Voley ile geldiğimizde tıklım tıklım tribünler önünde oynadık.

07 Haziran 2019 Cuma 16:30
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovakya maçına hazır

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Malatya’nın her spor branşına sıcak bakan ve kucaklayan bir şehir olduğunu söyleyerek, "İnanın biz buraya Kupa Voley ile geldiğimizde tıklım tıklım tribünler önünde oynadık. Beni tek bir şey üzdü, o da dışarıda kalan seyirciydi” dedi.


CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu’nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, grupta dördüncü maçını 8 Haziran’da Slovakya ile Malatya Merkez Spor Salonu’nda oynayacak. Geride kalan 3 karşılaşmayı kazanarak 9 puanla grubun zirvesinde yer alan milliler, Slovakya maçının hazırlıklarını yaptığı son çalışmayla tamamladı.


İHA’ya konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Slovakya’yı yenip final grubuna kalmak istediklerini belirterek, “Aslında bizim yaptığımız çok şey değil, olması gerekeni yapıyoruz. Şöyle ki; Türk voleybolu hem kulüpler bazında hem de Milli Takım bazında gerçekten çok büyük bir ivme yakaladı. Diğer taraftan kadınlarımız Avrupa Milletler Ligi oynuyor. 7 bin seyirci önünde ev sahibini 3-0 yendi, 9 maçta 8 galibiyet elde etti ve lider durumda şu anda. Erkek takımımız bu sene 4. maçını inşallah yarın memleketimiz Malatya’da oynayacak. 3’te 3 yaptık, 4. maçımızı da alırsak yüzde 99 final grubuna kalacağız. Bu başarı kulüpler bazında da baktığımızda kadınlar birinci sırada, erkekler dördüncü sırada. Bu küçümsenecek bir olay değil. Tabii bunun altında çok çalışmak yatıyor, hayal etmek yatıyor” dedi.



“Sporcular, ‘başkanım isterseniz bir her maçı burada oynayalım’ dediler”


Voleybol Milli Takımı’na sahip çıkan Malatya’nın her şeyin en iyisine layık olduğunu belirten Üstündağ, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Malatya futbol şehri olduğu ve bu tür spor organizasyonların ayrı bir yeri olduğu söylendi. Ben Malatyalı olarak çok çeşitli branşlarda görev yaptım. Malatya şehri her spor branşına sıcak bakan ve kucaklayan bir şehirdir. Ve inanın biz buraya Kupa Voley ile geldiğimizde tıklım tıklım tribünler önünde oynadık. Ben tek bir şey üzdü, o da dışarıda kalan seyirciydi. Şimdi siz de görüyorsunuz takım antrenmanındayız ve inanılmaz bir ilgi var. Geldiğimiz günden bugüne kadar mükemmel bir ilgi. Malatya tarihinde ilk kez bir milli maç oynanacak. Tüm Malatyalıları buraya milli maça davet ediyorum. Müsabakanın ücretsiz olduğunun altını çizmek istiyorum.


Bu şehir her şeyin en iyisini hak ediyor. Takımızı çok mutlu, sporcular çok memnun bu ilgiden. Hatta sporcular, ‘başkanım isterseniz bir her maçı burada oynayalım’ dediler.”



“Yeni Malatyaspor Kulübü’nün kurucu üyesiyim”


Üstündağ, Yeni Malatyaspor Kulübü’nün kurucu üyesi olduğunu ve kulübün Avrupa’ya gidecek olmasından dolayı yönetimi tebrik ettiğini ifade ederek, şunları söyledi:


“Yeni Malatyaspor’un futbolda Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmesinden dolayı tebrik ediyorum. Bunlar zor işlerdir hakikaten. Ben emeği geçen başta başkan ve teknik ekip olmak üzere herkesi kutluyorum. Bilmeyenler vardır, ben Yeni Malatyaspor Kulübü’nün kurucu üyesiyim. Tüzüğünde imzası olan kurucu üyesiyim. Pazar günü de kongresi var, hayırlı olsun diliyorum. Başkana başarılar diliyorum. Malatya şehri sadece futbolda değil, yeter ki buralara imkanlar verilsin, bütün branşlara inanılmaz bir ilgi var spora.”

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 16:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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