0553 313 94 23

A Milli Erkek Judo Takımı'nın Japonya kampı tamamlandı

Milli takım kafilesi yarın Türkiye'ye dönecek ve çalışmaların İstanbul'da sürdürecek

22 Şubat 2019 Cuma 12:19
A Milli Erkek Judo Takımı'nın Japonya kampı tamamlandı

ANKARA (AA) - A Milli Erkek Judo Takımı'nın Japonya kampı sona erdi.

Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre, milli takım kafilesi yarın yurda dönecek ve çalışmalarına İstanbul'da devam edecek.

Japonya’nın başkenti Tokyo'da kamp çalışmalarını tamamlayan milliler, Nippon Sports Science Üniversitesi ve Kokushikan Üniversitesi'nde ortak antrenmanlara katıldı.

Kampın ardından milli takım kaptanı Sinan Sandal, misafirperverlikleri nedeniyle gençler 55 kilo şampiyonu Japon Daichi Takano'ya ay-yıldızlı tişört hediye etti.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 12:19
  1. Erkek Milli takımı
  2. Japonya
  3. judo
  4. Kokushikan Üniversitesi
  5. Nippon Sports Science Universitesi
  6. Sinan Sandal

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuzey Kore'den uluslararası örgütlere çağrı
    1. Kuzey Kore'den uluslararası örgütlere..
    2. Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu acil..
    3. “Dolar düştükçe havayı bozmaya..
    4. Erkek Milli Takım judokaların Japonya..
    5. Katil zanlısı 10 yıl sonra yakalandı
    6. Peugeot Sport Engineered 508 Concept..
    7. Ataevler’de sorunsuz dönüşüm
    8. Büyükçekmece Basketbol Serhat Şehit..
    9. 'Kocamaz DP'den de aday olamaz'
    10. Kangal Belediye Başkanı Öztürk,..
    11. Batum Başkonsolosu Makbule Koçak’tan..
    12. Çeşme'de 43 düzensiz göçmen yakalandı
    13. Uludağ’ı hiç böyle görmediniz
    14. Katil Netanyahu İsrail'de eridi!..
    15. İslam okulları Hollanda’nın en..
    16. Başkan Yaşar: "2009 yılında..
    17. Özhan Gönüllüleri’nden sokak..
    18. 18 yaşını dolduran kan bağışına koşuyor
    19. Tavuk çiftliği atıklarının bertarafı..
    20. GRAFİKLİ - Yemen iç savaşında Hudeyde..
    21. İlker Başbuğ, SAÜ’de Suriye ve Irak..
    22. İran'dan geniş çaplı deniz tatbikatı
    23. Serin: "Anne babalar yüzünden ergenlik..
    24. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden..
    25. Kosova’nın 11’inci yılı kutlandı
    26. Hokey Federasyonu’ndan Burhan Gül’e..
    27. Şahin’in projeleri, üniversite..
    28. Sakarya’da "change oto" operasyonu: 4..
    29. A Milli Erkek Judo Takımı'nın Japonya..
    30. 10 bin öğrenciye 27 bin spor malzemesi
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...