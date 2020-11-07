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Spor A Milli Erkek Hentbol Takımı, Slovenya'yı konuk edecek
Spor

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Slovenya'yı konuk edecek

Yeniakit Publisher
2020-11-07 09:22:13 -
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Slovenya'yı konuk edecek

ANKARA (AA) - A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup'taki ikinci maçında yarın Slovenya ile Eskişehir'de karşılaşacak.

Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı, Rus hakem ikilisi Nikolay Volodkov ve Evgeny Zotin yönetecek.

Türkiye, grubundaki ilk maçında Hollanda'ya deplasmanda 27-26 mağlup olurken, Slovenya-Polonya müsabakası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

A Milli Takım, Slovenya ile Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 3. kez karşı karşıya gelecek. 1995 yılında Slovenya'ya deplasmanda 26-20 yenilen ay-yıldızlı ekip, rakibiyle Ankara'da 23-23 berabere kalmıştı.

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