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A Milli Erkek Basketbol Takımı Yunanistan yolcusu

- Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası için hazırlıklarını sürdüren milliler, 29. Uluslararası Akropolis Turnuvası'na katılacak

14 Ağustos 2019 Çarşamba 15:08
A Milli Erkek Basketbol Takımı Yunanistan yolcusu


İSTANBUL (AA) - Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası öncesi hazırlıklarına devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, 29. Uluslararası Akropolis Turnuvası'na katılmak için yarın Yunanistan'a gidecek.

Öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan Yunanistan'ın başkenti Atina'ya hareket edecek milliler, organizasyonda ev sahibi Yunanistan'ın yanı sıra, İtalya ve Sırbistan ile karşılaşacak.

OAKA Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek turnuvada ay-yıldızlı ekibin maç programı şöyle:

16 Ağustos Cuma:

18.00 Sırbistan-Türkiye

17 Ağustos Cumartesi:

20.30 Yunanistan-Türkiye

18 Ağustos Pazar:

18.00 Türkiye-İtalya


- Kadro


Ay-yıldızlılar, Yunanistan'daki turnuvada şu isimlerle mücadele edecek:

Buğrahan Tuncer, Berk Uğurlu, Berkan Durmaz, Cedi Osman, Doğuş Balbay, Ege Arar, Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu, Scott Jordan Wilbekin, Semih Erden, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan.


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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 15:08
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. 29. Uluslararası Akropolis Turnuvası
  3. A Milli Erkek Basketbol Takımı
  4. Basketbol
  5. İtalya
  6. Sırbistan
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  8. YUNANİSTAN

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