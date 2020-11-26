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Spor A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi Hırvatistan
Spor

A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi Hırvatistan

Ay-yıldızlı takım, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki üçüncü maçında yarın İstanbul'da Hırvatistan ile karşılaşacak

Yeniakit Publisher
2020-11-26 09:26:48 -
A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi Hırvatistan

İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın Hırvatistan ile karşılaşacak.

A Milli Takım'ın Hırvatistan'ın yanı sıra İsveç ve Hollanda ile yer aldığı gruptaki üçüncü ve dördüncü maçlar, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

Türkiye ile Hırvatistan arasındaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu müsabakadan önce saat 16.00'da ise Hollanda ile İsveç karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım, gruptaki dördüncü maçını ise 29 Kasım Pazar günü saat 17.00'de Hollanda ile yapacak. Grupta aynı gün saat 20.00'de ise İsveç-Hırvatistan müsabakası oynanacak.

Ay-yıldızlı takım, gruptaki ilk maçında Hollanda'ya 72-65, ikinci maçında da İsveç'e 87-80 yenildi.

Gruptaki ilk iki maçını kazanan Hırvatistan liderlik koltuğunda otururken, birer galibiyetleri olan Hollanda ve İsveç ise iki ve üçüncü sırada yer alıyor. Galibiyeti olmayan A Milli Takım ise son sırada bulunuyor.


- Puan durumu


A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yer aldığı D Grubu'ndaki puan durumu şöyle:

TakımlarO G M A Y P
1. Hırvatistan2201411154
2. Hollanda2111311343
3. İsveç2111431523
4. Türkiye2021451592



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