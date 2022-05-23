A Milli aday kadroda büyük sürpriz! 5 yeni isim birden...
A Milli Takımımızın, Haziran ayında Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Açıklanan kadroda; Doğan Alemdar, Cenk Özkaçar, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Tiago Çukur ilk kez yer aldı.
A Milli Takımımızın, Haziran ayında Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Açıklanan kadroda; Doğan Alemdar, Cenk Özkaçar, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Tiago Çukur ilk kez yer aldı.
Türkiye A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta onayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
Aday kadro şu şekilde:
Kaleci: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır
Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Cenk Özkaçar, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Rıdvan Yılmaz
Orta saha: Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu
Forvet: Enes Ünal, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Tiago Çukur, Umut Bozok
Türkiye'nin maç programı şu şekilde
Türkiye - Feroe Adaları: 4 Haziran 21.45
Litvanya - Türkiye: 7 Haziran 21.45
Lüksemburg - Türkiye: 11 Haziran 21.45
Türkiye - Litvanya: 14 Haziran