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Spor A Milli aday kadroda büyük sürpriz! 5 yeni isim birden...
Spor

A Milli aday kadroda büyük sürpriz! 5 yeni isim birden...

A Milli Takımımızın, Haziran ayında Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Açıklanan kadroda; Doğan Alemdar, Cenk Özkaçar, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Tiago Çukur ilk kez yer aldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 17:53:00 -
A Milli aday kadroda büyük sürpriz! 5 yeni isim birden...

A Milli Takımımızın, Haziran ayında Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Açıklanan kadroda; Doğan Alemdar, Cenk Özkaçar, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Tiago Çukur ilk kez yer aldı.

Türkiye A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta onayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Aday kadro şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır
Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Cenk Özkaçar, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Rıdvan Yılmaz
Orta saha: Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu
Forvet: Enes Ünal, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Tiago Çukur, Umut Bozok

Türkiye'nin maç programı şu şekilde

Türkiye - Feroe Adaları: 4 Haziran 21.45
Litvanya - Türkiye: 7 Haziran 21.45
Lüksemburg - Türkiye: 11 Haziran 21.45
Türkiye - Litvanya: 14 Haziran

 

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