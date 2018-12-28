A-101’e perakende ve inovasyonda üç ödül

Perakendede İnovasyon Ödülleri bu yıl ikinci kez sahiplerini buldu.

Market zinciri A101, ‘Türkiye’de En Çok Mağazası Olan Perakende Şirketi’, ‘Discount Perakendeciliğinde Mağaza Sayısında Birinci Şirketi’ ve ‘Türkiye’nin Ciroya Göre Üçüncü Büyük Perakende Şirketi’ seçildi.

Zincir adına ödülü CEO’u Erhan Bostan ve CCO Cem Maltaş aldı.