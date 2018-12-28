A-101’e perakende ve inovasyonda üç ödül
81 ilde 6 bin 200'ün üzerinde marketi bulunan A-101, perakende ve inovasyon alanlarında üç ödülü birden aldı.28 Aralık 2018 Cuma 12:15
Perakendede İnovasyon Ödülleri bu yıl ikinci kez sahiplerini buldu.
Market zinciri A101, ‘Türkiye’de En Çok Mağazası Olan Perakende Şirketi’, ‘Discount Perakendeciliğinde Mağaza Sayısında Birinci Şirketi’ ve ‘Türkiye’nin Ciroya Göre Üçüncü Büyük Perakende Şirketi’ seçildi.
Zincir adına ödülü CEO’u Erhan Bostan ve CCO Cem Maltaş aldı.
YORUM YAZ