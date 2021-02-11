Koronavirüs salgını eğitim alanını bir hayli olumsuz etkiledi. Salgında bulaş zincirinin kırılması için okullar uzunca bir zamandır kapalı. Öğrenciler yüz yüze eğitime geçilecek tarihi merak ediyor. Peki, 9. Sınıflar ne zaman okula gidecek?

9.sınıflar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor?

15 Şubat’ta köy okulları tüm kademelerde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacak. 1 Mart’ta ise 1.,2.,3.,4.,8. Ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. İlkokul öğrencileri haftada iki gün okula gidecek kalan günlerde uzaktan eğitime devam edecek. Sınavlara hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencileri ise tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacak.

2 Kasım’da 9. Sınıflar yüz yüze eğitime başlamış ancak 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verilmişti. 9. Sınıfların ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağı henüz belli değil. Konu hakkında salgının seyrine göre karar verilecek.

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm sınıfların aynı dönemde açılmasının güç olduğunu belirtti. Bakan Selçuk, “Temel gayretimiz ve ilkemiz, deneyimlerimizin de ışığında, kontrollü şekilde yüz yüze eğitime geçmek. Salgının seyri nedeniyle, tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor” diye konuştu.