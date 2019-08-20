964 kök Hint keneviri ele geçirildi Yenifakılı ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda evinin bahçesinde 964 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirilen B.T. gözaltına alındı.

Yenifakılı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çöplüçiftliği köyünde oturan B.T.'nin evinin bahçesinde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı üzerine hareket geçti. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda evde yapılan aramada 964 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevir yakılarak imha edilirken, B.T. ise gözaltına alındı.

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