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Teknoloji 96 çekirdekli iş istasyonunu gün yüzüne çıkardı
Teknoloji

96 çekirdekli iş istasyonunu gün yüzüne çıkardı

Yeniakit Publisher
2023-11-12 09:53:00 -
96 çekirdekli iş istasyonunu gün yüzüne çıkardı

Dell, AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX Serisi işlemcilere sahip yeni Precision 7875 Tower ‘ı tanıttı. Precision 7875, Dell’in şimdiye kadarki en ölçeklenebilir ve güçlü AMD işlemci tabanlı iş istasyonu olma özelliğini taşıyor.

Mühendisler, mimarlar ve ürün tasarımcıları için tasarlanan Precision 7875 Tower, zorlu profesyonel uygulamalar için özel olarak tasarlanmış çok iş parçacıklı bir bilgi işlem iş istasyonu olarak öne çıkıyor.

Kullanıcılar, büyük veri kümeleri içeren yapay zekâ çalışmalarını desteklemekten grafik tasarım ve sanal gerçeklik projelerini yürütmeye kadar çok çeşitli görevler için Precision 7875 Tower gücünden yararlanabiliyor. 96 adede kadar çekirdeğe sahip Precision 7875 Tower, herhangi tek soketli Dell Precision iş istasyonunda bulunan en fazla çekirdek sayısına sahip.

Precision 7875 Tower bir performans merkezi olarak öne çıkıyor. Yüksek CPU çekirdek sayısı sayesinde kullanıcılar, iş yükleri veya taleplerdeki önemli dalgalanmaları karşılayacak şekilde cihazı ölçeklendirebiliyor.

Bu iş istasyonu, model eğitimi, GenAI, makine öğrenimi ve daha fazlasını kapsayan çok çeşitli AI işlevlerini destekleyebiliyor. Ayrıca render, film prodüksiyonu, tasarım analizi, simülasyon, mimari, mühendislik ve inşaat (AEC) görselleştirme gibi bir dizi üst düzey yaratıcı uygulama için gereken çok yönlülüğü sunuyor.

Çeşitli sektörlerden müşteriler, yaratıcı projelerini desteklemek üzere Precision iş istasyonlarını kullanıyor. İster bir apartman tasarımı yapan bir mimar olun, ister bir sonraki filmini hazırlayan bir animatör olun, Dell Precision iş istasyonları çok çeşitli zorlu iş yükleri için sağlam ve güvenilir seçenekler sunuyor.
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Yeniliklerle dolu

7875 Tower, önceki nesle kıyasla daha uzun ve daha derin bir kasaya sahip. Amaca yönelik tasarım, işlemciyi soğutmak için ekstra alan sağlıyor ve genişletilebilirlik seçenekleri sunan altıncı bir PCIe yuvasına sahip.

İlk kez bir Precision tower entegre bir Wi-Fi yuvası içeriyor ve kablosuz bağlantı için bir PCIe yuvasını feda etme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Bu yenilik kullanıcılara, makineyi kendi iş yükü gereksinimlerine ve çalışma ortamlarına göre uyarlama konusunda daha fazla esneklik sunuyor.

Profesyonel grafik seçenekleri (iki adede kadar 48GB AMD Radeon PRO W7900 veya iki adede kadar 48GB NVIDIA RTX 6000 Ada Generation GPU), 56TB’a kadar depolama ve 2TB DDR5 bellek ve NVIDIA AI Enterprise desteği ile Precision 7875 Tower, yoğun iş yükleri için en üst düzey özelliklere sahip.

 

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