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95 tonluk üst geçit bir gecede yerine yerleştirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit ilçesi D100 Karayolu’nda yapılan bir üst geçidin 95 tonluk gövde kısmı, bir gecede yerine yerleştirildi.

15 Eylül 2019 Pazar 12:22
95 tonluk üst geçit bir gecede yerine yerleştirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit ilçesi D100 Karayolu’nda yapılan bir üst geçidin 95 tonluk gövde kısmı, bir gecede yerine yerleştirildi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehre yeni ve modern yaya üst geçitler kazandırmaya devam ediyor. Çalışmalar kapsamında son olarak İzmit ilçesi D100 Karayolu Yenidoğan Mahallesi mevkiinde bulunan Çetin Emeç Üst Geçidi, eski olması ve ihtiyaçları karşılamaması nedeniyle yenilendi. BU kapsamda yeni çelik üst geçidin ana gövde montajı dün gece saatlerinde yapıldı. Ekiplerin özverili çalışmasıyla 95 tonluk ana gövde bir gecede sorunsuz bir şekilde yerleştirilerek montajı gerçekleştirildi.


Yeni Çetin Emeç Üst Geçidi, 39 metre uzunluğunda inşa edildi. Üstgeçit imalatları için 80 ton çelik, 15 ton donatı çeliği ve 115 metreküp beton kullanılıyor. Asansör ve elektrik imalatları için 33 metrekare kompozit kaplama, 192 metrekare yarı kapaklı cephe kaplama, 4 adet güvenlik kamerası, 19 adet aydınlatma armatürü imalatları ve elektrik altyapı çalışmaları yapılacak.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 12:22
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