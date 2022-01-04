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Yerel 94 yaşındaki dede torununu pompalı tüfekle öldürdü
Yerel

94 yaşındaki dede torununu pompalı tüfekle öldürdü

İzmir'in Bayındır ilçesinde 94 yaşındaki adam, evinde tartıştığı torununu pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 17:23:00 -
94 yaşındaki dede torununu pompalı tüfekle öldürdü

Alınan bilgiye göre Hasköy Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin N, İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak evinde tartıştığı torunu Halit N'yi (40) pompalı tüfekle ateş ederek vurduğu ihbarında bulundu.

Eve gelen sağlık ekipleri, Halit N'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından cenaze İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Jandarma ekipleri, dede Hüseyin N'yi gözaltına alındı.

Öte yandan öldürülen kişi hakkında anne ve babasının kendilerini darbettiği suçlamasıyla savcılığa şikayette bulundukları öğrenildi.

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