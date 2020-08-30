  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor 94. Gazi Koşusu'nun ödül töreni yapıldı
Spor

94. Gazi Koşusu'nun ödül töreni yapıldı

- Yarışı üst üste 6. kez kazanan jokey Ahmet Çelik'e ödülünü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu verdi - Jokey Çelik: "Yarışı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kazanmak çok anlamlı. İki zaferi birlikte kazandığım için çok mutluyum"

Yeniakit Publisher
2020-08-30 18:33:12 -
94. Gazi Koşusu'nun ödül töreni yapıldı

İSTANBUL (AA) - Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Call To Victory" adlı safkanın 2.30.18'lik dereceyle kazandığı 94. Gazi Koşusu'nun ödül töreni yapıldı.

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen yarışı üst üste 6. kez birinci sırada tamamlayan Ahmet Çelik, pistin kenarında kurulan platformda ödülünü aldı.

Jokey Ahmet Çelik'e ödülünü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu verdi. "Call To Victory" adlı safkanın sahibi Ayşegül Kurtel'e ödülünü Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, atın yetkilisi Onur Özelcanat'a ise ödülünü İstanbul Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar takdim etti.

Ödül töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ahmet Çelik, çok gururlu olduğunu belirterek, "Yarışı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kazanmak çok anlamlı. İki zaferi birlikte kazandığım için çok mutluyum. Duygularla anlatılamaz. Bu yarışta stratejik olarak stilimizin dışında koştuk. Gazi Koşusu'nu üst üste 6. kez kazandım. Üzerimde herhangi bir baskı yoktu. Rahat bir yarış çıkardım. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

94. Gazi Koşusu'nda birinciliğe ulaşan "Call To Victory" aldı safkanın sahibi Ayşegül Kurtel ise yaptığı açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda zafere ulaşmamız çok anlamlı. Muhteşem bir ekibe sahibiz. Çok mutluyum." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya'da flaş gelişme: Türkiye destekli Serrac'a suikast, UMH'ye darbe girişimi!
Dünya

Libya'da flaş gelişme: Türkiye destekli Serrac'a suikast, UMH'ye darbe girişimi!

Libya'da İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın görevden alınmasının ardından Libya Başbakanı Fayiz el-Serrac'a suikast ve Ulusal Mutabakat Hüküme..
İdlib’de Türk askeri birliğine bombalı saldırı
Dünya

İdlib’de Türk askeri birliğine bombalı saldırı

YPG/PKK’lı teröristler Suriye’nin İdlib kentinde bulunan Türk askeri birliğine düzenlediği bombalı araçla saldırı girişiminde 9 askerimiz ya..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri istemese de biz bunu yapmakta kararlıyız
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri istemese de biz bunu yapmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni"nde konuştu. Ne özel sektörün ne..
Satılık 2012 model Fiat Fiorino
Satılık 2012 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı