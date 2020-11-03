  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'in enkaz altındaki yeni görüntüleri paylaşıldı
Aktüel

91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'in enkaz altındaki yeni görüntüleri paylaşıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 15:08:28 -
91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'in enkaz altındaki yeni görüntüleri paylaşıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de, depremden 91 saat sonra, Rıza Bey Apartmanı enkazından kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin ile onun kurtarılmasında görev yapan Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cem Erdoğan'ın, enkaz altındaki konuşmalarına ait görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Erdoğan'ın Ayda Gezgin'in elinden tutması, ona moral vermeye çalışması yer alıyor.

Ayda'nın sakin bir şekilde kurtarılmayı beklediği görülen o anlarda, Cem Erdoğan'ın, "Atakan'ı (kardeşi) çıkardık. Dışarda seni bekliyor. En çok neyi özledin? Seni çok seviyoruz. Sen bir tanesin. Çok güzelsin. Korkma, biz buradayız tamam mı? Benim güzel kızım." sözleri dikkat çekiyor.

- "Benim elim sende"

Görüntülerde Erdoğan, elini tuttuğu Ayda'ya kendisinin adını soruyor.

"Cem" yanıtını alması üzerine Erdoğan, "Kurban olurum ben senin o diline. Herkes burada. Baban seni bekliyor. Tut elimi. Benim elim sende. Yanındayım, hep yanındayım." diyor.

Sağlık durumu iyi olan Ayda Gezgin'in Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde tedavisi devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya Türk Birliği’nin doğuşuna tanıklık edecek
Gündem

Dünya Türk Birliği’nin doğuşuna tanıklık edecek

Azerbaycanlı siyaset bilimci Niyameddin Orduhanlı, Akit’e yaptığı açıklamada, “Bugün Azerbaycan ordusunun zaferleri sadece Azerbaycan halkın..
Ali Babacan'dan bomba itiraf!
Siyaset

Ali Babacan'dan bomba itiraf!

Kurduğu yeni parti halk tarafından rağbet görmeyen Ali Babacan, rotasını şaşırdığını itiraf etti. Solak medyaya konuşan Babacan “Çok şükür m..
Gizemli hastalık paniği! 15 kişi öldü
Dünya

Gizemli hastalık paniği! 15 kişi öldü

Nijerya'nın Delta eyaletinde "gizemli hastalık" nedeniyle 15 kişi yaşamını yitirdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay