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Eğitim 91. ÖGG sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?
Eğitim

91. ÖGG sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

Nisan ayında gerçekleşmesi beklenen 91. Dönem ÖGG sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. Özel Güvenlik sınavında başarılı olanlar birçok farklı kurum ve kuruluşta görev yapabilecek. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonucu nereden öğrenilir? İşte ÖGG sınav sonuç görüntüleme ekranı...

Yeniakit Publisher
2021-05-07 16:28:00 -
91. ÖGG sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

ÖGG sınav sonuçları kapsamında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 17 tarihinde düzenlenen sınava katılım gösteren özel güvenlik görevlisi adayları, ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak konusuya yönelik bilgi edinmeye çalışıyor.

91. ÖGG sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

Özel Güvenlik sınav sonuçlarına ilişkin herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

ÖGG SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÖGG sınav sonuçlarına nasıl itiraz edilir?

Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerinesınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web adresinde yer alan "ÖzelGüvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itirazaçıklamasını belirttikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabınayatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerineteslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde ilan edilecektir.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar [email protected] adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.

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