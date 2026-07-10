  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kriz çıkaracak karar! Siyonist bu kez de su ile vuracak YÖK'ten Yeditepe Üniversitesi'ndeki olaya soruşturma İran'da sıcak saatler! 3 eyalette patlama sesleri Batı'nın iki yüzlü tezgahına Lavrov'dan sert muhtıra! "Umutlarımız da iyi niyetimiz de tükendi!" Tabelalar değişti! Trump’ın baş harfleri havalimanı kodu oldu Beyaz Saray'dan Erdoğan paylaşımı MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: Kayseri FETÖ'den temizlenecek! Mezuniyet töreninde skandal! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki Gök vatanın yerli ve milli muhafızı göreve hazır! SOM-B1T füzesinin kabul faaliyetleri başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO teşekkürü
Dünya 900 yılan çiftlikten kaçtı!
Dünya

900 yılan çiftlikten kaçtı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
900 yılan çiftlikten kaçtı!

Çin'in güneyinde etkili olan tayfunun yol açtığı sel felaketinde bir barajın çökmesi sonucu yaklaşık 900 yılanın bulunduğu üretim çiftliği sular altında kaldı. Aralarında kobraların da bulunduğu yüzlerce yılanın çevreye yayılması üzerine bölgede acil durum ilan edildi.

Çin'in güneyinde etkili olan tayfunun yol açtığı sel felaketinde bir barajın çökmesi sonucu yaklaşık 900 yılanın bulunduğu üretim çiftliği sular altında kaldı. Aralarında kobraların da bulunduğu yüzlerce yılanın çevreye yayılması üzerine bölgede acil durum ilan edildi.

Çin'in Guangşi eyaletinde etkili olan şiddetli tayfun ve sel felaketi, bu kez yılan paniğine yol açtı. Liulan Barajı'nın çökmesi sonucu sular altında kalan bir yılan üretim çiftliğinden yaklaşık 900 yılan kaçtı.

Global Times gazetesinin haberine göre, baraj sularının vurduğu çiftliğin koruma duvarları ve çitleri yıkılırken, tesiste bulunan yüzlerce yılan çevredeki yerleşim alanlarına yayıldı.

Aralarında ölümcül kobraların da bulunduğu yılanların kaçmasının ardından Dengwei köyünde acil durum ilan edildi.

 

Sel sularıyla kaplanan sokaklarda çok sayıda yılanın yüzdüğü, bazılarının ise evlerin pencerelerine tırmanmaya çalıştığı bildirildi. Bel hizasına ulaşan suyun içinde mahsur kalan köylüler, kendilerini koruyabilmek için bambu sopalar kullandı.

Olayın ardından Guangşi eyaletinde geniş çaplı alarm verilirken, bölgeye arama-kurtarma ve acil müdahale ekipleri sevk edildi.

Guangcou Acil Durum Yönetim Bürosu, özel koruyucu ekipmanlarla donatılmış ekiplerin hem kaçan yılanları yakalamak hem de selden etkilenen vatandaşları tahliye etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Yetkililer ayrıca, olası yılan sokmalarına karşı panzehir stoklarının artırıldığını ve hastanelerde özellikle kobra ısırıklarına yönelik hızlı müdahale birimleri oluşturulduğunu duyurdu.

Mısır Teknik Direktörü Hassan'dan Dünya Kupası'nda Gazze çıkışı: Bırakın yaşasınlar
Mısır Teknik Direktörü Hassan'dan Dünya Kupası'nda Gazze çıkışı: Bırakın yaşasınlar

Spor

Mısır Teknik Direktörü Hassan'dan Dünya Kupası'nda Gazze çıkışı: Bırakın yaşasınlar

Gazze'de son 24 saatteki İsrail saldırılarında 8 şehit
Gazze'de son 24 saatteki İsrail saldırılarında 8 şehit

Dünya

Gazze'de son 24 saatteki İsrail saldırılarında 8 şehit

Fransa'dan Gazze çıkışı: Dr. Ebu Safiyye’yi serbest bırak!
Fransa'dan Gazze çıkışı: Dr. Ebu Safiyye’yi serbest bırak!

Gündem

Fransa'dan Gazze çıkışı: Dr. Ebu Safiyye’yi serbest bırak!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23