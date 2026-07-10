900 yılan çiftlikten kaçtı!

Çin'in güneyinde etkili olan tayfunun yol açtığı sel felaketinde bir barajın çökmesi sonucu yaklaşık 900 yılanın bulunduğu üretim çiftliği sular altında kaldı. Aralarında kobraların da bulunduğu yüzlerce yılanın çevreye yayılması üzerine bölgede acil durum ilan edildi.

Çin'in Guangşi eyaletinde etkili olan şiddetli tayfun ve sel felaketi, bu kez yılan paniğine yol açtı. Liulan Barajı'nın çökmesi sonucu sular altında kalan bir yılan üretim çiftliğinden yaklaşık 900 yılan kaçtı.

Global Times gazetesinin haberine göre, baraj sularının vurduğu çiftliğin koruma duvarları ve çitleri yıkılırken, tesiste bulunan yüzlerce yılan çevredeki yerleşim alanlarına yayıldı.

Aralarında ölümcül kobraların da bulunduğu yılanların kaçmasının ardından Dengwei köyünde acil durum ilan edildi.

Sel sularıyla kaplanan sokaklarda çok sayıda yılanın yüzdüğü, bazılarının ise evlerin pencerelerine tırmanmaya çalıştığı bildirildi. Bel hizasına ulaşan suyun içinde mahsur kalan köylüler, kendilerini koruyabilmek için bambu sopalar kullandı.

Olayın ardından Guangşi eyaletinde geniş çaplı alarm verilirken, bölgeye arama-kurtarma ve acil müdahale ekipleri sevk edildi.

Guangcou Acil Durum Yönetim Bürosu, özel koruyucu ekipmanlarla donatılmış ekiplerin hem kaçan yılanları yakalamak hem de selden etkilenen vatandaşları tahliye etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Yetkililer ayrıca, olası yılan sokmalarına karşı panzehir stoklarının artırıldığını ve hastanelerde özellikle kobra ısırıklarına yönelik hızlı müdahale birimleri oluşturulduğunu duyurdu.