90 yaşındaki Cemile nine evlat nöbetine katıldı

Koşar, Kürtçe yaptığı açıklamada, oğlunun 6 yıl önce 24 yaşındayken HDP’lilerce kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi. 6 yıldır her yerde aradığı oğlunun İstanbul’da çalışırken seçim için köye geldiğini ve bir daha ondan haber alamadığını belirten Koşar, şunları söyledi: “Oğlumun nasıl gittiğini bilmiyorum. Evladım seçim için köye geliyordu. Yanında harçlığı da yoktu. Köyden harçlığını alıp tekrar İstanbul’a işe gideceğini söyledi. Ne olduysa o seçim döneminde oldu. HDP’liler onu götürdü ve daha da haber alamadık. Her yeri aradım, ama bulamadık.”