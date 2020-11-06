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Gündem 90 yaşındaki Cemile nine evlat nöbetine katıldı
Gündem

90 yaşındaki Cemile nine evlat nöbetine katıldı

Bingöl’ün Solhan ilçesinden oğlu Recep için oturma eylemine katılan 90 yaşındaki anne Cemile Koşar ile evlat nöbeti tutan aile sayısı 155’e çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 21:11:00 -
90 yaşındaki Cemile nine evlat nöbetine katıldı

Koşar, Kürtçe yaptığı açıklamada, oğlunun 6 yıl önce 24 yaşındayken HDP’lilerce kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi. 6 yıldır her yerde aradığı oğlunun İstanbul’da çalışırken seçim için köye geldiğini ve bir daha ondan haber alamadığını belirten Koşar, şunları söyledi: “Oğlumun nasıl gittiğini bilmiyorum. Evladım seçim için köye geliyordu. Yanında harçlığı da yoktu. Köyden harçlığını alıp tekrar İstanbul’a işe gideceğini söyledi. Ne olduysa o seçim döneminde oldu. HDP’liler onu götürdü ve daha da haber alamadık. Her yeri aradım, ama bulamadık.”

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