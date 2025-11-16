9 Yıl Sonra Gelen Adalet: Hamile Nurşen Şenkal Cinayetini JASAT Çözdü!

Olay, Midyat'ın Mercimekli Mahallesi'nde yaşanmıştı. Darbe girişimi gecesi, 4 aylık hamile 21 yaşındaki Nurşen Şenkal'ın cansız bedeni, evinin yakınındaki bir su kuyusunda bulunmuştu. O karmaşık gece yaşananlar ve kırsal mahalledeki sessizlik nedeniyle cinayetin failleri 9 yıl boyunca belirlenememişti.

Töre Kurbanı Oldu

Geçmişteki faili meçhul dosyaları yeniden incelemeyi uzmanlık alanı edinen JASAT ekipleri, eldeki delilleri tekrar masaya yatırdı. Çalışmalar neticesinde 5 şüpheli yakalandı.

Soruşturma derinleşirken, Nurşen Şenkal'ın cenazesinden elde edilen DNA örneklerinin, bir yakınının DNA'sı ile eşleşmesi sonucu cinayeti işlediği tespit edilen M.U.G., Bursa'da yakalandı. Failin kardeşi M.G.'nin de suça iştirak ettiği belirlendi. Her iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Korkunç gerçeğe göre; tutuklanan M.U.G. ve M.G.'nin, Nurşen Şenkal'ın amcasının oğulları olduğu ortaya çıktı. İddialara göre, genç kadının evli olmasına rağmen karnındaki bebeğin kocasından olmadığı ve kuzenlerinden birine ait olduğu yönündeki söylentiler sebebiyle, 21 yaşındaki Nurşen töre cinayetine kurban gitmişti.

Bakan Yerlikaya'dan Açıklama: "Faili Meçhul Cinayet Yoktur"

JASAT'ın 9 yıl sonra aydınlattığı bu cinayetin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir açıklama yayımladı. Bakan Yerlikaya, Jandarma'nın başarısını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"JASAT'ımız faili meçhul cinayetleri geriye dönük olarak tek tek ele alıyor. Kurduğumuz Özel JASAT Ekipleri ile olayları aydınlatmaya devam ediyoruz. Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmıyoruz. Kabine dönemimizde faili meçhul cinayet yoktur. Cinayetlerin tamamının kim ya da kimler tarafından işlendiği aydınlatılmıştır. Son 3 yılda da ülkemizde kasten öldürme yüzde 17.4 azalmıştır."

Bu üzücü olay, töre cinayetlerinin ne yazık ki hala varlığını sürdürdüğünü gösterirken, JASAT'ın yıllanmış dosyaları aydınlatma konusundaki kararlılığının altını çiziyor.