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Aktüel 9 üniversite mezunu emekli polisin okuma aşkı
Aktüel

9 üniversite mezunu emekli polisin okuma aşkı

Yeniakit Publisher
2024-03-27 16:24:00 -
9 üniversite mezunu emekli polisin okuma aşkı

Kilis’te yaşayan emekli polis memuru Mehmet Çinkılınç, bugüne kadar ön lisans ve lisans programlarından 9 üniversite diplomasını aldı, 2 lisans eğitimini de sürdürüyor.

Evli ve 3 çocuk babası 51 yaşındaki emekli polis Çinkılınç, 2002’de polislik mesleğini sürdürdüğü dönemde Anadolu Üniversitesi Önlisans İşletme Programında okumaya başladı. Çinkılınç, daha sonra farklı üniversitelerde 7’si açık öğretim, 2’si de örgün eğitim olmak üzere lisans düzeyinde işletme, sağlık yönetimi, halkla ilişkiler ve reklamcılık, ön lisansta işletme, elektrik, ilahiyat, iş sağlığı ve güvenliği, inşaat teknolojisi, yüksek lisansta ise yönetim ve bilişim sistemleri programlarını tamamladı.

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