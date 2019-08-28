9. Transanatolia Rally Raid yarışı sürüyor Bolu'dan başlayıp Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'de son bulacak organizasyonun Kayseri etabı geçildi

KAYSERİ (AA) - Bolu'da Abant Tabiat Parkı'ndan başlayıp, 2 bin 300 kilometrelik kültür ve tarih dolu bir rota üzerinden Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'de son bulacak Transanatolia Rally Raid organizasyonunun Kayseri etabı tamamlandı. Bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen Transanatolia Rally Raid yarışına, 7 ülkeden 137 sporcu 84 araçla katılıyor.

Rallinin üçüncü gününde Nevşehir'in Ürgüp ilçesinden hareket eden yarışçılar, sabah saatlerinde Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan Sultan Sazlığı'ndaki rotadan geçti. Geniş düzlükler, engebeler, çamurlu çukurlar gibi birçok zorluğun bulunduğu parkuru geçen yarışçılar, Çöl Gölü, Sindelhöyük ve Tomarza'nın ardından Kahramanmaraş'a ulaşacak.

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